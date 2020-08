Ölpreise uneinheitlich - Hurrikan stützt US-Preis

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben sich am Mittwoch uneinheitlich entwickelt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 45,80 US-Dollar. Das waren 6 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg hingegen um fünf Cent auf 43,40 Dollar.

Zeitweise war der Preis für US-Öl bis auf 43,78 Dollar gestiegen. Dies ist der höchste Stand seit April, als die Corona-Krise und ein Preiskrieg führender Ölstaaten zu einem drastischen Einbruch der Ölpreise geführt hatte. Unterstützung erhält WTI-Öl durch den tropischen Wirbelsturm "Laura", der zuletzt an Stärke gewonnen hat und Anlagen der Ölindustrie an der Südküste der USA bedroht.