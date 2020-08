Musterdepot SIW 35/2020 am 26.08.2020

Und wir haben sie doch bekommen. Es hat zugegebenermaßen etwas gedauert, bis uns der Spezialminenwert SSR Mining (WKN: A2DVLE, akt. Kurs: 16,37 EUR) ins Netz gegangen ist. Am Montag war es dann aber soweit und wir konnten 600 Stück zu unserem Abstauberlimit von 16,20 EUR in unser Musterdepot einbuchen. In dem an Glücksrittern nicht gerade armen Silbermarkt gehört SSR Mining zu den großen und etablierten Unternehmen, bei dem wir uns entsprechend gut aufgehoben fühlen. Der Beitrag Musterdepot SIW …