Die Umsätze kletterten im zweiten Quartal auf 148,6 norwegische Kronen (NOK) und damit um mehr als 21 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Zwar schaffte Nel ASA noch nicht den Sprung in die Gewinnzone, doch das EBITDA fiel mit -22,3 Mio. NOK deutlich kleiner aus als noch in den vergangenen Monaten zu befürchten war.

Die Aktie springt nach diesen Zahlen natürlich deutlich an und setzt damit den Höhenflug der vergangenen Tage fort. So klettert Nel ASA heute erstmals seit dem 22. Juli über 2 Euro und scheint sich auch oberhalb dieser psychologischen Grenze zu behaupten. Damit rücken hier die Allzeithochs von 2,18 vom 13. Juli wieder in den Fokus.

