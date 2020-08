Nachfolger von Christian Pabst: Fidelity stellt Thomas Loszach als neuen Länderchef vor

"Mit Thomas Loszach konnten wir einen hochkarätigen und in der Branche sehr geschätzten Experten gewinnen, der über ein großes Netzwerk und ein fundiertes Know-how zu den lokalen Gegebenheiten in unserer Österreich- und Osteuropa-Region verfügt", erklärt Christian Machts, Leiter Drittvertrieb für Deutschland, Österreich und Osteuropa bei Fidelity International.

Thomas Loszach (47) startete 1999 seine Karriere bei Fidelity International, wo er nach Stationen in London und Frankfurt 2002 nach Wien wechselte und hier in verschiedenen Vertriebspositionen, zuletzt als Senior Sales Manager, tätig war. Seit 2007 verantwortete er bei BlackRock die Kundenbetreuung für aktive und alternative Investmentlösungen als Head of Retail and Institutional Business Austria/CEE.