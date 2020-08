PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU/MOSKAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen in Osteuropa sind am Mittwoch im freundlichen gesamteuropäischen Marktumfeld mehrheitlich mit Gewinnen aus dem Handel gegangen. Im Plus schlossen Budapest, Warschau und Moskau.

Einzig der tschechische Leitindex PX beendete den Tag mit einem knappen Minus von 0,05 Prozent bei 908,57 Punkten. Auch die meisten Standardwerte in Prag bewegten sich kaum von der Stelle. Nur CETV gaben etwas stärker nach und verloren 1,30 Prozent.