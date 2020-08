Die Aktienmärkte geben das Signal: die Coronakrise ist vorbei! Denn die Volatilität der Aktienmärkte (gemessen am VIX) ist nun erstmals zurück auf dem Niveau von vor der Coronakrise. Heute neue Allzeithochs beim S&P 500 und dem Nasdaq, dazu weitere Kaufempfehlungen von Analyse-Häusern für die Highflyer-Aktien Apple und Tesla. Damit wird die Entkoppelung zwischen den Märkten und der "Realität auf dem Boden" noch radikaler: denn in der Realität ist eben die Coronakrise alles andere als vorbei, sondern schlägt eher weiter durch. Erholt sich nun die Realwirtschaft, weil die Coronakrise abehbar endet (und folgt damit den Aktienmärkten) - oder folgen die Märkte der trüben Stimmung in der Realwirtschaft?

Das Video "Ist die Coronakrise jetzt vorbei?" sehen Sie hier..