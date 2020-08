Die CPI Property Group kauft den Concept Büroturm in Warschau (Poland). Das Hochhaus am Rande des Zentrums umfasst auf 15 Stockwerken 9.000 Quadratmeter Bürofläche. Errichtet wurde das Gebäude 2012. Die Belegungsquote liegt bei fast 100 Prozent. Finanzielle Details werden nicht bekannt.Damit stärkt CPI das Portfolio in Warschau. Man besitzt dort inzwischen 14 Bürogebäude mit 314.000 ...