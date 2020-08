+++bevor ich Ihnen heute das Unternehmen CanaFarma etwas genauer vorstelle, müssen Sie sich unbedingt diese Hammer-Personalie anschauen, die soeben als neuer Leiter des Medienmanagements über die Ticker gelaufen ist!+++

Der in der Schweiz aufgewachsene US-Musikproduzent und Songwriter Djibril Gibson Kagni übernimmt nun auch offiziell die Leitungsfunktion im Marketing!

Sein Standing und sein exzellentes Netzwerk in der Musikbranche könnte CanaFarma schlagartig in den Blickpunkt junger Konsumenten rücken. Nicht umsonst wird er in den USA als wichtiger afroamerikanischer Influencer angesehen!



Quelle: https://www.thecontinentaltimes.com/2020/06/a-conversation-with-influe ...

Die kennen sicherlich einige seiner Hits wie Welcome to St. Tropez von DJ Antoine und Timati oder Hardwell feat Jason Derulo mit "Follow me", deren Musikvideo bei Youtube satte 14 Millionen Aufrufe bisher hatte.

Es sollte ein Leichtes für ihn sein, die Produkte von CanaFarma mit extrem bekannten Gesichtern aus der Musikbranche in Verbindung zu bringen und den Werbewert damit von jetzt auf gleich in die Höhe zu katapultieren!

Das bestätigt nochmals unsere Meinung:

Niemand kommt an der CanaFarma-Aktie vorbei, wenn der DTC-Motor anläuft!

Schreiben Sie sich die Aktie CanaFarma WKN: A2P0WJ sofort auf. Wir sind sicher, sie wird noch häufiger für große Schlagzeilen sorgen! Wie jetzt mit der weltweit einmaligen neuen Akne-Creme, die erstmals eine medizinisch anerkannte Lösung verspricht für Millionen von Akne geplagten Verbrauchern.

Die vielleicht…

„aktuell heißeste Cannabis-Aktie der Welt!“

Fox-News-Entdeckung: Diese CBD-Kaugummi-Aktie bringt jetzt eine +400% Gewinnchance

CanaFarma Hemp Products (CSE: CNFA)

ISIN: CA13683D1087 | WKN: A2P0WJ

Börsen: Toronto, Frankfurt

0,70 CAD 0,45 Euro

Fox-News in den USA berichtet euphorisch vom Start der neuen Cannabis-Welle:

Quelle: Fox-News Network

Achtung: Der Global-Cannabis-Aktien-Index, welcher seit 2013 besteht und derzeit 37 Aktien mit einem täglichen durchschnittlichen Handelsvolumen von 500.000 US-Dollar umfasst, hat seit dem Corona-Crash im März wieder kräftig zugelegt und seinen Indexstand seitdem verdoppelt.

Quelle: https://www.newcannabisventures.com/cannabis-stock-index/

Die folgende Grafik zeigt die Umsatzprognose des Aktienanalyse-Hauses „Proactive Research“ für die Geschäftsjahre Juni 2020 bis 2022, unterteilt in zwei Umsatzsegmente (1. Öl und Biomasse-Umsätze und 2. Affiliate-Netz-Umsätze).

Diese Umsatzprognosen versprechen fantastische Kurssteigerungen

--> 2021: 40 Mio. US-Dollar

--> 2022: 100 Mio. US-Dollar

--> 2023: 160 Mio. US-Dollar

Quelle: Proactive Research

Wie erklärt sich die zielstrebige Herangehensweise dieser Aktie:

Liebe Leserinnen und Leser,

wir haben exklusiv mit dem Management von CanaFarma Hemp Products gesprochen und den CEO nach seiner Erfolgsstrategie befragt, die JETZT für große Umsatzsprünge und massive Vertriebserfolge weltweit sorgen sollen.

1.) Wie sieht sich CanaFarma im Vergleich zu ähnlichen Produkten des Wettbewerbs. Warum sind sie bei den Kunden so erfolgreich?

a. Qualität - wir verwenden die höchste Qualität von sauberem, natürlichem, biologischem Hanföl, das reich an Phytocannabinoiden ist.

b. Liefermethode - wir sind stolz darauf, eine einzigartige Technologie zu verwenden, welche die Bioverfügbarkeit und Absorptionsrate im Vergleich zu Wettbewerbern deutlich schlägt.

Das entscheidende Merkmal: Der im Vergleich zu Wettbewerbern in wissenschaftlichen Studien nachgewiesene Effekt des Yooforic-Kaugummis, gleicht einer bahnbrechenden Entwicklung.

Für den schnellen Markterfolg sind solche Studien revolutionär:



Quelle: Yooforic „Brand Science Studie“

Nur die wenigsten Hanf-Produkte werden durch solche wissenschaftliche und klinische Forschung bestätigt.



Die Grafik zeigt: Kein anderes CBD-Produkt auf dem freien Konsumenten-Markt kann da mithalten.

Und jetzt erweitert CanaFarma insbesondere seine besonders vielversprechenden CBD-Kaugummis um drei beliebte Geschmackssorten mit einer unglaublichen Absorptionsrate.

Wenn es schon bei einer ersten Testeinführung der mit Hanf-Öl versetzen Kaugummis der Marke YOOFORIC™ schon zu einer über 70-prozentigen Nachbestellrate kam, was wird jetzt mit den neuen Produkten erst passieren?

c. Vertrieb über Direct To Consumer (DTC) Marketingmotor - unser Team verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Vermarktung von Premiumprodukten im Kosmetikbereich mittels erprobter DTC-Methoden, wodurch jegliche Abhängigkeit vom Einzelhandel eliminiert wird; diese Fähigkeiten sind im heutigen Klima der sozialen Distanzierung und der „Work-from-Home-Mentalität“ von besonderer Bedeutung.

d. Unsere DTC-Strategien schließen dennoch Online-Marktplätze (Amazon, Ebay usw. ...) oder den traditionellen Einzelhandel nicht aus - beide Einzelhandelsstrategien sind Teil unseres Geschäftsplans - einfach ausgedrückt, sie sind weder die Hauptumsatzträger, noch sind sie für den Erfolg des Unternehmens erforderlich.



2.) Was sind Ihre Hauptkriterien für die Entwicklung neuer Produkte, wie finden Sie Marktchancen?

Wir verbringen viel Zeit mit der Untersuchung von Markttrends und der Verbrauchernachfrage. Sobald ein Sektor identifiziert ist (Schmerz, Stress, Hautpflege ... usw.), fordern wir unsere Biochemiker und Formulierer auf, einzigartige Verabreichungsmethoden und/oder Formulierungen unter Verwendung einer präzisen Infusion von Phytocannabinoiden aus Hanf/CBD Pflanzen zu identifizieren.

3.) Viele Cannabis-Unternehmen definieren ihre Stärke im Aufbau einer Marke, wie gehen Sie diese Herausforderung an?

Wir betrachten den Markenaufbau von zwei Seiten:

Wir fokussieren uns auf das Ergebnis des richtigen Marketings und der synergistischen angemessenen Unterstützung durch prominente Persönlichkeiten (siehe z.B. unsere neu entwickelte funktionelle Kaugummilinie in Zusammenarbeit mit Jonathan Cheban - alias FoodGod, die einen morgendlichen Boost, eine Schlafhilfe und einen Fokussierungsverstärker für mehrere verschiedene Geschmacksrichtungen umfasst);

In Abhängigkeit von wachsenden Umsätzen wurde unser DTC-Marketing-Motor so konzipiert, dass er gleichzeitig mit der Entwicklung des Markenwerts auch Umsätze generiert. Nun mag dies eher elementar erscheinen, aber Sie wären überrascht, wie viele Unternehmen vor der Einführung ihrer Marke den Vertrieb über Vertriebskanäle noch NICHT fest etabliert haben wie wir.



Herzlichen Dank für das Interview.

Halten wir fest:

--> Die neuen magischen YOOFORIC™-Kaugummis der jungen, aber hochkarätig aufgestellten Cannabis-Aktie CanaFarma Hemp Products im US-Bundesstaat New York werden auch mit der Prominenten-Werbung durch Mr. "FoodGod" den Marktdurchbruch bei erstklassigen CBD-Produkten inklusiv Top-Gewinnpotenzial beschleunigen!!!

--> Die neuen Pflege-Cremes gegen mit Akne zusammenhängende Hautprobleme sprechen Millionen Menschen an - CBD wird danach in aller Munde -bzw. Haut sein!

--> Der CBD-Express wird an der Börse mit den neuen Super-Produkten weiter an Fahrt aufnehmen!!!

--> Anleger der ersten Stunden hatten schon bei anderen Cannabis-Aktien 500- und 1.000-Prozent-Gewinne im Depot eingefahren!

CBD-Produkte aus der nicht psychoaktiven Substanz der weiblichen Hanfpflanze erfreuen sich weltweit immer größerer Beliebtheit bei Millionen Menschen. Diesen Trend hat die noch junge Aktie:

CanaFarma Hemp Products (CSE: CNFA)

ISIN: CA13683D1087 | WKN: A2P0WJ

Börsen: Toronto, Frankfurt

0,70 CAD 0,45 Euro

CanaFarma Hemp Products Intraday

5 Tage

1 Monat

3M

Max

voll erkannt und vor Kurzem weitere neue Produkte angekündigt. Sie liegen voll im Trend und werden bestimmt den Umsatz weiter nach oben katapultieren.

Es zeigt sich eindeutig, wie wichtig und entscheidend klinische Daten und Studien als entscheidendes Merkmal der Produktlinien sind.

Akne Adé - Millionen hoffen auf neue Gesundheitsprodukte aus CBD-Wirkstoff - CanaFarma kommt mit Super-Creme und hochenergetischen Kaugummis!

Jetzt werden Millionen – vor allem junge Menschen - aufhorchen, die sich mit Akne und damit zusammenhängenden Hauterkrankungen seit Jahren herumschlagen. Akne vulgaris ist eine Hautkrankheit, von der 79% bis 95% der jugendlichen Bevölkerung betroffen sind!

Bei Männern und Frauen, die älter als 25 Jahre sind, haben 40% bis 54% einen unterschiedlichen Grad an Gesichtsakne. ABER: Bei 12% der Frauen und 3% der Männer bleibt Gesichtsakne bis ins mittlere Alter ein klinisches Problem!

Ganz abgesehen von den psychischen Problemen!!!

Sie können sich ausrechnen, wie viel Millionen Menschen weltweit das betreffen dürfte ...

Dazu will jetzt dieses noch völlig unterbewertete Cannabis-Unternehmen das erste Produkt einer neuen Linie herausbringen. CanaFarma gibt nun bald den Liefertermin bekannt.

Die Erfolgsgeschichte dieser jungen Cannabis-Aktie dürfte also weitergehen, wenn die mit Hanföl angereicherte Hautpflege-Creme speziell zur Bekämpfung von Akne-Hautproblemen herauskommen.

UND NOCH BESSER: CanaFarma legt gerade nach und teilt mit, dass sie im August ihre magischen CBD-Kaugummiprodukte unter dem Dach der Marke YOOFORIC ™ um drei weitere auf insgesamt sechs mit Hanföl-infundierten Kaugummis erweitern!

Sie wissen schon: Das sind jene Kaugummis mit der unglaublichen Absorptionsrate von 84 Prozent (!!!). Mit der Produktlinie rund um funktionelle Kaugummis, mit einer ausgeklügelten Direct-to-Consumer-Marketing-Engine (DTC) und über 20 Jahre Team-Erfahrung in der Markteinführung von Premium-Produkten soll die Aktie über 100 Mio. US-Dollar Umsatz in nur kurzer Zeit schaffen. Man will jetzt den CBD-Zug mit innovativen Produkten so richtig an der Börse ins rollen bringen …

--> Super-Vertriebserfolg: Was Börsenanleger vor allem sehen sollten: Die Umsatzpotenziale sind von dem Aktienanalyse-Haus Proactive Research sowie durch einen "Testlauf" mit 600.000 US$ Monatsumsatz bestätigt worden und jetzt skalierbar.

Den Report können Sie hier im unteren Bereich kostenfrei downloaden:

--> Ein sensationelles Leuchtturm-Produkt: Der mit Hanf-Öl versetzte Kaugummi „Yooforic“ ist derzeit das Top-Vorzeige-Produkt von CanaFarma.

à ein erstes Produkt in der neuen Linie von mit Hanf-Öl angereicherten Cremes

zur Bekämpfung von Hauterkrankungen, die speziell mit Akne zusammenhängen, heraus. Es soll das gesamte in Hanföl enthaltene Cannabinoidspektrum nutzen und gegen drei gemeinsame Merkmale von Akne vulgaris wirken:

Ölproduktion: Forscher (Journal of Clinical) fanden heraus, dass Cannabinoide Zellen daran hinderten, zu viel öliges Talg zu produzieren, eine ölige, wachsartige Substanz, die die Haut schützen soll. Wenn diese Talg-Drüsen überproduzieren, verstopft Talg die Poren, was zu Akne führt.



Entzündung: Dieselbe Untersuchung ergab auch, dass die in Hanföl enthaltenen aktiven Cannabinoide zu einer entzündungshemmenden Reaktion in den Zellen beitrugen. Wenn Akne auftritt, werden Pickel rot, entzünden sich und das ist oft schmerzhaft.



Bakterien: Eine 2016 von Experimental Dermatology (3) veröffentlichte Überprüfung der Hanfpflanze hob ihre gegen Bakterien und durch Pilze verursachte Erkrankungen Wirkungen hervor. Solche Effekte könnten dazu beitragen, Infektionen durch Schmutz und andere Schadstoffe auf der Haut zu reduzieren, die weiter zur Akne beitragen können.



Das ist Balsam auf die Haut von Millionen von Menschen, die unter oder schon seit Jahren mit Akne leiden müssen. Es sind weltweit Hunderte von Millionen.

Soweit, so gut. Und jetzt kommt CanaFarma mit noch einer Produkt-Neuigkeit: Das Unternehmen gibt soeben bekannt, dass es seine funktionale Süßwarenlinie unter dem Dach der Marke YOOFORIC ™ mit der Einführung von drei weiteren neuen mit Hanf-Öl angereicherten Kaugummis im August auf jetzt insgesamt sechs Kaugummiprodukte erhöht.

YOOFORIC ™ GO - Dieser hochenergetische Kaugummi kombiniert die Kraft von 5 mg CBD aus Hanf pro Stück mit Ginseng und Koffein, um das Energieniveau zu steigern. Es enthält auch Magnesiumcitrat, um die Ermüdung zu reduzieren und die Energie zu maximieren, wenn Spitzenleistung ein Muss ist. Das Kaugummi in der Geschmacksrichtung Minze ist für Sportler und Fitnessbegeisterte entwickelt und wirkt mit einer Bioverfügbarkeitsrate von 80% schnell innerhalb von 2 - 10 Minuten!



YOOFORIC™ PRO - Die hoch-spezielle Premium-Mischung aus Vollspektrum-Hanfextrakt mit natürlich vorkommendem CBD, Ginseng, Koffein, Wildgrün-Hafer-Extrakt, Salbei und Magnesiumcitrat soll Konzentration fördernd und chillend wirken.



YOOFORIC™ AFTER PARTY - YOOFORIC™ AFTER PARTY wurde entwickelt, um Körper und Geist bei der Bekämpfung von Kater-ähnlichen Effekten nach einer Nacht des Überkonsums zu unterstützen.



Auch die beiden letzteren Produkte in der Geschmacksrichtung Minze wirken schnell innerhalb von 2 bis 10 Minuten.

Alle diese Produkte sollten schnell zu absoluten Rennern werden. Denn …

CBD-Produkte sind gerade absolut in – wozu auch die Corona-Pandemie ihr Scherflein beigetragen hat. Denn es wird verstärkt online bestellt, was der typische Vertriebsweg der CBD-Hanf-Produktehersteller ist. UND: Die Zukunft des CBD-Hanfes ist rosig und wird Milliarden-Umsätze bringen. Das sagen Marktbeobachter und Analysten:

--> „Der Markt für Hanfprodukte ist einer der am schnellsten wachsenden Märkte einer Generation“ (Venture Beat, US-Technologie-Online-Plattform).

--> 24,4 Mrd. US-Dollar werden es bis zum Jahr 2025 sein!

--> Das vor eineinhalb Jahren erlassene US-amerikanische Agrarreformgesetz („Farm Bill 2018“) bietet Produkten auf Hanfbasis eine enorme Multi-Milliarden-Chance.

--> Auf das 40-fache ihrer Größe wird die US-amerikanische Hanf-CBD-Industrie bis 2022 anwachsen!

--> Um 18,4 Prozent wächst der Markt für Hanf-CBD-Produkte durchschnittlich (2018–2022)

--> Die Steigerungsraten dieses Markts werden klar die des medizinischen Marihuanas und des Marihuanas für den Freizeitgebrauch übertreffen.

Fakt ist also: CBD-Hanf ist ein schnell wachsender Markt-Disrupter!

--> Bedenken Sie stets das Markt-Potenzial, wie es CanaFarma-CEO David Lonsdale gegenüber der Online-Handelsplattform Benzinga auf den Punkt gebracht hat: „Schätzungsweise 1,5 Milliarden Menschen leiden weltweit täglich unter Schmerzen – unsere Creme wirkt auch gegen Schmerzen, weil sie einen von der FDA gelisteten vertrauenswürdigen Inhaltsstoff enthält“.

CanaFarma hat nach dem Corona-Crash über 600 Prozent bis Ende Mai zugelegt. Mit den neuesten Nachrichten und der klaren Fokussierung auf den Vertrieb von neuen Produkten und mit neuen Vertriebspartnern wird bestimmt die letzte, zweimonatige Abwärts- und Seitwärtsphase verlassen. Wir sind uns sicher:

Deswegen liegt diese Aktie voll im Trend und wird reichlich Geld abwerfen.

--> CanaFarma ist auf Expansionskurs:

--> Für 2022 strebt man Verkaufserlöse in Höhe von 110 Mio. US-Dollar an;

--> EBITDA-Margen von 2,0 Prozent werden im ersten Jahr erwartet und

--> 18-Prozent-EBITDA-Marge im zweiten Jahr!!!

--> Und mehr noch: Was uns bei CanaFarma begeistert, sind die vielversprechenden Aussichten:

--> CanaFarma ist jetzt reif für einen Ausbruch in neue Höchststände!

Und weitere gute Nachrichten folgen bestimmt ...

Bei diesem Kursverlauf sollten Sie euphorisch mit „Yooforic“ werden:

CanaFarma Hemp Products Intraday

5 Tage

1 Monat

3M

Max

Ihr

Tenbagger-Report

P.S.: Das sind handfeste Fakten, die alle für unbedarfte Anleger leicht übersehbar in der Präsentation schlummern. Potenzielle Anleger sollten darum unbedingt die Unternehmenspräsentation anschauen, die Sie hier anfordern können!

P.P.S.: Wir weisen darauf hin, dass es sich bei den Umsatz- und Gewinnschätzungen um die zitierten Zukunfts-Prognosen von Dritten handelt und eine Anlage in das Unternehmen im Aufbaustadium stets als eine reine Spekulation zu verstehen ist, die bei diesem Charakter große Chancen und immer auch das Totalverlust-Risiko beinhaltet.

DISCLAIMER

Interessenkonflikt

Sämtliche Veröffentlichungen, also Berichte, Darstellungen, Mittelungen sowie Beiträge („Veröffentlichungen“) dienen ausschließlich der Information und stellen keine Handelsempfehlung hinsichtlich des Kaufs oder Verkaufs von Wertpapieren dar.

Die Veröffentlichungen sind nicht mit einer professionellen Finanzanalyse gleichzusetzen, sondern geben lediglich die Meinung der Bullrich Media Ltd („Herausgeber“), bzw. der für diese tätigen Verfasser der Veröffentlichungen („Verfasser“) wieder.

Jedes Investment in die hier vorgestellten Finanzinstrumente wie Aktien, Anleihen, Derivate auf Wertpapiere etc. (zusammen „Finanzinstrumente“) ist mit Chancen, aber auch mit Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden. Kauf-/Verkaufsaufträge sollten zum eigenen Schutz stets limitiert werden. Dies gilt insbesondere für die hier behandelten Werte aus dem Small- und Micro-Cap-Bereich, die sich ausschließlich für spekulative und risikobewusste Anleger eignen.

Jeder Anleger handelt auf eigenes Risiko. Der Herausgeber und die für ihn tätigen Verfasser übernehmen keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder sonstige Qualität der Veröffentlichungen.

Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland)

Für die Berichterstattung über das Unternehmen CanaFarma Hemp Products wurden Verfasser, Herausgeber und Vermittler entgeltlich entlohnt. Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt.

Verfasser und Herausgeber halten zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Vorstellung keine Aktien, Warrants oder Optionen des besprochenen Unternehmens.

Eine individuelle Offenlegung zu Wertpapierbeteiligungen des Herausgebers und der Verfasser und/oder der Vergütung des Herausgebers oder der Verfasser durch das mit Veröffentlichungen im Zusammenhang stehende Unternehmen Dritte, werden in beziehungsweise unter der jeweiligen Veröffentlichung ausdrücklich ausgewiesen.

Die in den jeweiligen Veröffentlichungen angegebenen Preise/Kurse zu besprochenen Finanzinstrumenten sind, soweit nicht näher erläutert, Tagesschlusskurse des zurückliegenden Börsentages oder aber aktuellere Kurse vor der jeweiligen Veröffentlichung.

Bitte den vollständigen Haftungsausschluss & Interessenkonflikte beachten.

Impressum

Angaben gemäß § 5 TMG:

Bullrich Media Ltd

Lidia Glinskaya

International House

24 Holborn Viaduct

London EC1A 2BN

United Kingdom

Kontakt:

Telefon: +44 20 7193 4992

E-Mail: info@tenbagger-report.de

Registergericht: England and Wales

Registernummer: 11893196

Aufsichtsbehörde: Companies House

Verantwortlich für den Inhalt nach § 55 Abs. 2 RStV: Lidia Glinskaya

Verfasser des Artikels: Tenbagger*

*Pseudonym (Richtiger Name ist dem Herausgeber bekannt)

