Am Dienstag schickte sich die Bayer Aktie noch an, eine wichtige erste charttechnische Hürdenzone zu überwinden. Trotz eines Kursanstiegs auf bis zu 59,55 Euro konnte der DAX-notierte Anteilschein des Unternehmens aus Leverkusen das Kaufsignal an der Widerstandszone unterhalb von 58,76 Euro aber nicht festigen. Es kam noch im Laufe des Dienstags zum Rebreak unter den Signalbereich, was sich am Mittwoch dann bestätigte. Mit Kursen ...