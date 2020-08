Nur kurz währte der Ausflug der BioNTech Aktie über charttechnische Widerstandsmarken bei 70,70/71,53 Dollar, aus dem ein Kursanstieg auf 77,40 Dollar erwuchs - erreicht am Montag. Doch der Break ist mittlerweile wieder einkassiert. Die volatile Biotech-Aktie fiel schon am Montag an der US-Börse NASDAQ wieder deutlich zurück und hat gestern im Tagestief 67,05 Dollar erreicht. Die wichtige charttechnische Signalzone rund um die ...