Die Extreme und Ungleichgewichte der Aktienmärkte in den USA nehmen immer mehr zu - so zum Beispiel beim Nasdaq: der Index steigt fast 2%, aber dennoch gibt es deutlich mehr Aktien in dem Index, die fallen, statt zu steigen. Heute nun die Rede von Jerome Powell - und die Fed ist in einer schwierigen Situation: im März musste sie die Aktienmärkte durch Liquidität retten, nun zeigt sich, dass ihre Rettung zu einer immer größeren Blase führt, deren Platzen schwere Folgen haben würde (bereits gestern wies ein Fed-Sprecher auf die Risiken hin, die die aktuell extrem hohen Bewertungen mit sich brächten). Kann Powell, selbst nicht unerheblich in eben dieses Märkte investiert, kontrolliert Luft aus der Blase lassen?

