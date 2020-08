3 Gründe, warum Realty Income jetzt für mich ein Kauf ist!

Die Aktie von Realty Income (WKN: 899744) umgibt ein gewisser Legenden-Status. Die monatlichen Dividenden sind dabei das, was die Anteilsscheine so sagenumwogen macht. Allerdings reicht das allein für Foolishe Investoren natürlich nicht aus, damit eine Aktie ein Kauf ist.

Welche das sind, fragst du dich? Perfekt! Lass uns heute daher einen Foolishen Blick darauf werfen, was für diesen monatlichen Ausschütter jetzt grundsätzlich sprechen könnte.

Die Bewertung ist preiswert

Ein erster Grund, der für mich für die Aktie von Realty Income spricht, ist die vergleichsweise günstige Bewertung. Vor allem, wenn wir einen Blick auf den Aktienkurs im Vergleich zu dem vor einigen Wochen und Monaten riskieren. Derzeit notieren die Anteilsscheine auf einem Aktienkurs von 52,58 Euro (25.08.2020, maßgeblich für alle Kurse), noch vor dem Corona-Crash notierte die Aktie in der Spitze bei 75,69 Euro. Das heißt: Verglichen mit dem damaligen Kurs beläuft sich der Discount jetzt auf ca. 30 %. Das ist durchaus ein Abschlag, der attraktiv sein könnte.

Aber auch mit Blick auf andere Kennzahlen fällt auf, dass Realty Income zumindest moderat bewertet sein könnte: Im zweiten Quartal kam der US-REIT auf Funds from Operations in Höhe von 0,86 US-Dollar, was auf annualisierter Basis einem Wert von 3,44 entspräche. Gemessen an einem Aktienkurs von 62,57 US-Dollar beliefe sich das Kurs-FFO-Verhältnis auf rund 18,2. Das ist nicht günstig, aber durchaus in Ordnung vom Preis her. Zumal die Funds from Operations, trotz Coronavirus, weiterhin um 4,9 % im Jahresvergleich gewachsen sind.

Die derzeitige Dividendenrendite beläuft sich außerdem auf rund 4,5 % und auch das ist ein vergleichsweise attraktiver beziehungsweise moderater Wert. Im Vergleich zu der Zeit vor dem Corona-Crash ist die Bewertung daher jetzt wieder attraktiver.

Viel Qualität bei Realty Income!

Ein zweiter Grund, der für mich außerdem für Realty Income zum jetzigen Zeitpunkt spricht, ist die Qualität, die von dem Real Estate Investment Trust ausgeht: Alleine das Wachstum bei den Funds from Operations in Höhe von 4,9 % zeigt, wie solide der US-REIT die derzeitige Krise wegsteckt. Das wiederum hat so seine Gründe.

Realty Income verfügt über ein starkes, diversifiziertes Portfolio mit 6.500 verschiedenen Immobilien, die an über 600 verschiedene Mieter vermietet werden. Und das querbeet durch viele verschiedene Branchen, wobei die Qualität der Mieter und die Alltagstauglichkeit der Geschäfte eine große Rolle spielen. Drogerien und andere Dinge des täglichen Bedarfs besitzen einen hohen Anteil, was auch die solide Performance in Zeiten des Coronavirus erklärt.