DAX pendelt um 13.200 Punkte

Hält die Aufwärtsdynamik an, dürfte der DAX zunächst Kurs auf das Verlaufshoch bei 13.313 Punkten nehmen. Darüber dürften die Bullen die noch offene Kurslücke bei 13.500 Punkten schließen. Geht es noch höher, wäre mit einem weiteren Hochlauf zum Allzeithoch bei 13.795 Punkten zu rechnen. Neue Aufwärtsimpulse könnten am heutigen Donnerstagnachmittag vom US-Notenbankertreffen in Jackson Hole kommen.

Aktuelle DAX-Lage