DNB Renewable Energy Fund: Erneuerbare Renditen für umweltbewusste Anleger

Der Erneuerbare Energien-Fonds von DNB Asset Management bringt Energie ins Depot. Wir haben uns das Konzept etwas näher angesehen.

Der DNB Renewable Energy Fund (ISIN: LU0302296149) ist als reiner Aktienfonds konzipiert. Es wird der Ansatz eines konzentrierten Portfolios verfolgt, aktuell befinden sich weniger als 50 Einzeltitel im Sondervermögen. Investiert wird vorwiegend in Aktien von Unternehmen aus den Sektoren der erneuerbaren Energien und Energieeffizienz. Der Fonds besitzt keine Länderschwerpunkte und ist in der geografischen Auswahl ungebunden. Aktuell dominieren Nordamerika und Europa mit 45,5 bzw. 40 Prozent, die größte Einzelposition bildet aber der chinesische Versorger China Longyuan Power Group Corp Ltd mit 6,65 Prozent. Der Fonds firmiert nicht ausdrücklich als nachhaltig oder ESG-ausgerichtet, ist aber dennoch ein klassischer Nachhaltigkeitsfonds. Motto: Mehr Sein als Schein.