Die aktuelle Gemengelage setzt der Aktie des US-amerikanischen Ölkonzerns Marathon Oil derzeit gehörig zu. Mehr als eine Seitwärtsbewegung springt vor diesem Hintergrund aktuell nicht heraus…

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zur Aktie vom 15.07. hieß es unter anderem „[…] In der Folgezeit verpasste es die Aktie, noch einmal auf der Oberseite nachzusetzen. Stattdessen entwickelte sich auf der Unterseite Druck. Mittlerweile wurde aus charttechnischer Sicht einiges Porzellan zerschlagen. Die eminent wichtige Unterstützung bei 6,0 US-Dollar ist genauso passé wie der Aufwärtstrend. Aktuell ringt die Aktie um den Verbleib oberhalb von 5,2 US-Dollar. Gelingt dieses nicht, könnte sich das dominierende Korrekturszenario noch bis in den Bereich von 4,0 US-Dollar ausdehnen. Selbst ein Test des aktuellen 52-Wochen-Tiefs bei knapp 3,0 US-Dollar ist derzeit nicht komplett auszuschließen. Um für erste Entlastung zu sorgen, muss die Aktie über die 6,0 US-Dollar laufen.“



Positive Impulse seitens der Ölpreise blieben zuletzt aus. Das schwierige Umfeld manifestiert sich in einer seit Wochen währenden Seitwärtsbewegung der Aktie. Dem Wert gelingt es weiterhin nicht, signifikante Vorstöße auf der Oberseite auf die Beine zu stellen.

Zuletzt erwies sich abermals der Bereich von 6,0 US-Dollar als Spielverderber. Über die ausgeprägte Handelsspanne könnte sich nun allerdings Bewegungspotential aufstauen. Ob sich dieses über die Oberseite oder aber die Unterseite entladen wird, bleibt noch offen. Insofern gilt es, die Begrenzungen bei 6,0 US-Dollar respektive 5,0 US-Dollar im Auge zu behalten. Insgesamt bleibt jedoch festzuhalten, dass es gegenwärtig im Rohstoffbereich deutlich interessantere Sektoren gibt als den Ölsektor…