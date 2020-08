Bereits in den letzten Monaten vor dem Corona-Crash kämpfte Caterpillar mit einer Hürde um 150,00 US-Dollar und dem besagten Abwärtstrend, scheiterte aber schlussendlich mit einem nachhaltigen Ausbruch darüber. Dann sorgte der Corona-Crash für einen Absturz des Papiers auf ein Zwischentief bei 87,50 Euro. Seit Mitte März konnte aber wieder eine deutliche Erholungsbewegung gestartet werden, Caterpillar legte zeitweise bis Anfang August auf 146,20 US-Dollar wieder zu. Ein nachhaltiger Ausbruch über den Abwärtstrend blieb jedoch aus, erst musste eine mehrere Wochen andauernde Konsolidierung zurück auf 135,65 US-Dollar vollzogen werden. Von dort hat sich das Papier aber schon wieder merklich gelöst und konnte in dieser Woche zurück an seinen Abwärtstrend zulegen.

Signale auf Wochenbasis entscheidend

Zunächst einmal sollte das Handelsgeschehen von der Seitenlinie aus betrachtet werden. Erst bei einem nachhaltigen Wochenschlusskurs oberhalb von 146,00 US-Dollar werden für die kommenden Wochen weitere Gewinne an 150,00 und darüber an rund 160,00 Euro wahrscheinlich und ein Long-investment sicherer. Eine Verlustbegrenzung sollte das Niveau von vorerst 135,00 US-Dollar nicht übersteigen. Ein Rückfall unter den EMA 50 bei 134,19 US-Dollar würde allerdings schnell wieder Bären auf den Plan rufen und könnte zu einem Kurssturz zurück auf 125,00 US-Dollar führen. Ein Ausbruch würde sich entsprechend verzögern und auf Sicht der kommenden Monate eine rückläufige Wertentwicklung bedeuten.