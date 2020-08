DE30: Aktien geben vor Powell-Rede nach

++ Europäische Aktien fallen am Donnerstag ++ DE30 nähert sich der 13.100-Punkte-Marke ++ Powells Rede um 15:10 Uhr im Fokus ++



Die Aktien in Europa werden vor der Rede von Fed-Chef Jerome Powell tiefer gehandelt. Die Aktien aus Spanien und Italien hinken am meisten hinterher, während die Aktien aus Schweden und den Niederlanden am widerstandsfähigsten sind. Powell wird um 15:10 Uhr sprechen und voraussichtlich Hinweise zum Umfang der Überprüfung des geldpolitischen Rahmens geben. Abgesehen davon wird um 14:30 Uhr der revidierte BIP-Bericht für das 2. Quartal aus den Vereinigten Staaten veröffentlicht, der möglicherweise für zusätzliche Volatilität sorgen könnte.

Der DE30 war gestern nachgefragt und schaffte es, das vorherige lokale Hoch zu durchbrechen. Die Aufwärtsbewegung wurde jedoch bei 13.240 Punkten gestoppt, und der Index begann sich zurückzuziehen. Die Händler sollten bedenken, dass die Rede von Jerome Powell das Hauptrisiko-Ereignis des heutigen Tages darstellt und einen enormen Einfluss auf die Aktienmärkte haben könnte. Der Bereich um die 13.100 Punkte ist die kurzfristige Unterstützung, die man im Auge behalten sollte, wobei die wichtigere bei 13.000 Punkten liegt. Quelle: xStation 5

Die Deutsche Telekom (DTE.DE) steigt in das Cloud-Gaming-Geschäft ein. Der Service wird MagentaGaming heißen und 6,95 Euro pro Monat kosten. Die ersten drei Monate werden jedoch für neue Nutzer kostenlos sein. Der Dienst soll über 100 Titel zum Spielen anbieten, darunter auch kürzlich veröffentlichte Titel. Dies könnte die Deutsche Telekom von der Kritik an anderen Cloud-Gaming-Plattformen abschirmen, die bei der Markteinführung eingegangen sind: Die niedrige Zahl der verfügbaren Spiele.

Volkswagen (VOW1.DE) wird Tests von autonomen Fahrzeugen in China durchführen. Das Unternehmen wählte den Bezirk Haiheng der Stadt Hefei aufgrund seiner intelligenten, autofreundlichen Infrastruktur als Testort aus.

Xofigo, ein von Bayer (BAYN.DE) entwickeltes Medikament gegen Prostatakrebs, hat von der chinesischen Arzneimittelbehörde die Zulassung für die Verwendung erhalten. Xofigo ist bereits in über 50 Ländern, darunter Japan, die Vereinigten Staaten und die Europäische Union, zur Anwendung zugelassen.

DE30-Mitglieder um 11:09 Uhr. Quelle: Bloomberg



