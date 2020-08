Während wir den Philadelphia Gold/Silver Index an dieser Stelle vergleichsweise oft thematisieren, fällt der Arca Gold Bugs Index diesbezüglich etwas ab. Unsere letzte Kommentierung ist mittlerweile schon länger als zwei Monate her. Insofern wird es Zeit, das nachzuholen…

Zuletzt thematisierten wir den Arca Gold Bugs Index in der Kommentierung vom 20.06. Im Nachhinein war das eine entscheidende Phase für den Index, was sich bereits zum damaligen Zeitpunkt über die Ausbildung einer bullischen Keilformation abzeichnete.

Rückblick. In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Der Index entschied sich vergleichsweise schnell für das Konsolidierungsszenario. Ebenso schnell geriet der Unterstützungsbereich von 260 Punkten in den Fokus. Bislang hielt diese Unterstützung jedoch dem Abgabedruck Stand; zumindest auf Tagesschlusskursbasis. Nichtsdestotrotz sollte es in den nächsten Tagen darum gehen, den Druck von dieser Zone zu nehmen. Insofern wäre es eminent wichtig, einen Vorstoß in Richtung 275 Punkte oder gar 285 Punkte zu lancieren. Möglicherweise entfacht der Goldpreis den hierfür notwendigen Rückenwind. Das Edelmetall beendete die Handelswoche mit 1.744 US-Dollar in unmittelbarer Schlagdistanz zu seinem Widerstand von 1.750+ US-Dollar… Allerdings gilt es auch die Fortsetzung der Konsolidierung als mögliches Szenario zu diskutieren. Unterhalb von 260 Punkten befindet sich mit dem Bereich von 245 / 240 Punkte allerdings bereits die nächste relevante Unterstützung. Darunter sollte es tunlichst nicht mehr gehen, anderenfalls müsste eine Neubewertung der Lage erfolgen. Die technischen Indikatoren haben sich hingegen zuletzt „beruhigt“ und offerieren nun die Möglichkeit, die Aufwärtsbewegung wieder aufzunehmen. Da würde es auch ins Bild passen, dass sich der jüngste Kursverlauf bislang im Korsett einer bullischen Keilformation (grün dargestellt) abspielt…“

Im weiteren Verlauf blieb die zentrale Unterstützung 245 / 240 Punkte ungefährdet. Der Bereich um 250 Punkte erwies sich bereits als tragfähig. Der thematisierte bullische Keil (nun rot dargestellt) wurde regelkonform über die Oberseite aufgelöst. Der Vorstoß entwickelte gleich immense Durchschlagskraft. Angetrieben vom haussierenden Goldpreis jagte der Arca Gold Bugs Index (kurz HUI) über wichtige Widerstände und kam erst im Bereich von 374 Punkten zum Stehen. Eine Konsolidierung war mit Blick auf die formidable Rally daher unausweichlich. Und sie kam (und dauert noch an).

Unserer Einschätzung nach verläuft die Konsolidierung bislang in geordneten Bahnen und gibt den Index nach wie vor die Möglichkeit, um nahtlos an seine vorherige Aufwärtsbewegung wieder anknüpfen zu können. Heikel könnte es allerdings werden, wenn es nun noch einmal unter die 320er Marke gehen sollte. Diese Marke hat sich in den letzten Wochen eine hohe Relevanz erarbeitet. Sollte es auch noch unter die 300er Marke gehen, muss eine komplette Neubewertung der Lage erfolgen. Auf der Oberseite ist der Sachverhalt klar: Der Index muss über das letzte Verlaufshoch, um sein Rally-Szenario zu aktivieren.

Der Edelmetallsektor ist derzeit von einer gewissen Zurückhaltung geprägt. Möglicherweise sorgt das aktuelle Treffen der Notenbanker in Jackson Hole für frischen Wind…