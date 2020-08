Die Konsolidierung bei Platin ist eine wichtige Phase eingetreten. Einen ersten Angriff auf die eminent wichtige Unterstützung von 900 US-Dollar konnte das Edelmetall bereits zurückschlagen, doch noch ist Platin diesbezüglich nicht aus dem Schneider…

Rückblick. Unsere letzte Kommentierung zu Platin beendeten wir am 17.08. unter anderem mit „[…] Um für erste Entlastung auf der Oberseite zu sorgen, muss Platin zurück über die Zone 965 / 975 US-Dollar. Ein Ausbruch über die Zone 1.000+ US-Dollar und die Ausbildung eines neuen 52-Wochen-Hochs würden das Chartbild deutlich aufhellen. Doch zunächst gilt es, die Unterseite im Auge zu behalten und hier vor allem den Bereich um 900 US-Dollar. Sollte es darunter gehen, muss die Lage neu bewertet werden…“



In der Folgezeit verlagerte sich das Handelsgeschehen in Richtung 900 US-Dollar. Die wichtige Unterstützungszone geriet hierbei zunehmend unter Druck, konnte diesem aber bislang standhalten.

Aktuell wartet der Edelmetallbereich auf wichtige Signale vom Treffen der Notenbanker in Jackson Hole. Diese Signale könnten den US-Dollar und damit auch die Edelmetalle nachhaltig beeinflussen. Insofern ist die aktuell abwartende Haltung nachzuvollziehen.

Die bereits zuletzt an dieser Stelle skizzierten Preisbereiche haben unverändert Relevanz. Unter die 900 US-Dollar sollte es für Platin nicht gehen, anderenfalls könnte sich die Bewegung bis in den Bereich von 865 US-Dollar oder gar 800 US-Dollar ausbauen. Zudem würde damit der Verlust des aktuellen Aufwärtstrends einhergehen. Auf der Oberseite muss es hingegen über die Zone 965 / 975 US-Dollar gehen, um den Weg in den Bereich 1.000+ US-Dollar zu ebnen.