Kräftig auf die Anleger-Nase gibt heute für Dialog Semiconductor Plc-Aktionäre. So müssen die Aktien einen Verlust von rund zwei Prozent hinnehmen. Der Preis für einen Anteilsschein liegt daher jetzt nur noch bei 37,96 EUR. Stehen wir damit nur vor dem endgültigen Absturz?

Nach diesem Kursrutsch müssen sich die Bullen jetzt in Acht nehmen. Dialog Semiconductor Plc marschiert nämlich mit großen Schritten in Richtung einer maßgeblichen Unterstützung. Aus heutiger Sicht müsste die Aktie nur rund eins Prozent zurücksetzen, um neue Monatstiefs herauszubilden. Diese Marke wurde bei 37,48 EUR markiert. Die Brisanz hat sich also noch einmal deutlich verstärkt.

Turnaround-Jäger bekommen damit nun eine weitere Chance zum Einstieg. Da es bei der Aktie heute einen kräftigen Rabatt gibt. Ohnehin bearish eingestellte Investoren erfahren mit dem heutigen Kursrutsch zusätzliche Bestätigung.

Fazit: Dialog Semiconductor Plc kommt heute kräftig unter die Räder.