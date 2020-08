FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Donnerstag vor einem mit Spannung erwarteten Auftritt von US-Notenbankchef Jerome Powell leicht nachgegeben. Am Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1810 US-Dollar und damit etwas weniger als am Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,1789 Dollar festgesetzt.

Marktbewegende Konjunkturdaten wurden am Vormittag nicht veröffentlicht. Geldmengendaten aus der Eurozone zeigten zwar eine weitere Beschleunigung des bereits starken Geldmengenwachstums. Die meisten Fachleute gehen aber nicht davon aus, dass hierdurch in absehbarer Zeit eine deutliche Beschleunigung der Inflation bewirkt wird. Allenfalls in der längeren Frist wird auf diese Gefahr hingewiesen.