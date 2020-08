Wichtige Powell-Rede um 15:10 Uhr!

Auf dem Jackson-Hole-Symposium wurden in der Vergangenheit wichtige politische Entscheidungen angekündigt. Ben Bernanke kündigte dort QE2 und QE3 an, und Mario Draghi stellte die Forward Guidance der EZB vor. Es ist nicht verwunderlich, dass die Investoren auf die Rede von Jerome Powell von der Fed warten. Was ist zu erwarten?

Der größte Punkt ist das Inflationsziel. Im Moment liegt das Ziel bei etwa 2%, und dies wird sich vielleicht nicht ändern, aber die Märkte erwarten, dass Powell sagt, dass die Fed eine DURCHSCHNITTLICHE Inflation anpeilt. Das bedeutet, dass die Fed die Nullzinspolitik für einige Zeit auch dann beibehalten wird, wenn die Inflation (PCE) 2% übersteigt. Die Märkte erwarten, dass die Fed für weitere fünf Jahre die Zinsen bei 0% lässt! Die Reaktion des Marktes auf die Rede von Powell wird weitgehend von der Verwendung des AVERAGE-Zielsystems abhängen. Eine solche Erwähnung könnte für Risikoanlagen positiv sein.

Es gibt eine zunehmende Diskussion darüber, dass die Fed die Aktienmarktblase aufbläht. Jegliche Warnungen der Fed könnten sich negativ auf Risikoaktiva auswirken, aber Powell hat dies bisher bestritten und wird es wohl kaum allein erwähnen.

Schließlich ist die Kontrolle der Zinskurve etwas, das diskutiert wurde, aber jetzt scheint sie kein Thema mehr zu sein. Die Märkte werden immer noch glücklich sein, wenn ihnen ein durchschnittliches Inflationsziel versprochen wird.

Die Rallye beim US100 war beeindruckend, und die Investoren wollen neue Versprechen von der Fed sehen.



Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen in den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine mündliche Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Handlungsansätze von XTB dar.