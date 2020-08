STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Anleihenmarktbericht der Börse Stuttgart

Bundesanleihen

Nach dem Wochenhoch am Montagmorgen bei 177,25 Prozentpunkten korrigiert der Euro-Bund-Future sehr deutlich und fällt bis Redaktionsschluss am Mittwochnachmittag auf 175,55 Prozentpunkte. Dies entspricht einer negativen Rendite von -0,4%. In der Vorwoche lag die Rendite bei -0,47% noch deutlich tiefer. Die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe liegt mit 0,04% wieder im positiven Terrain und legte somit gegenüber der Vorwoche 0,07% zu.

Anlegertrends

Commerzbank emittiert eine siebenjährige Anleihe

Die Commerzbank emittiert eine Anleihe (WKN CZ45V8) mit Fälligkeit zum 01.09.2027. Das Emissionsvolumen beträgt 750 Millionen Euro. Der Zinssatz ist mit 0,375% festgelegt. Die erste Zinszahlung findet am 01.09.2021 statt, die Zinszahlungen erfolgen im jährlichen Turnus. Der Mindestbetrag der handelbaren Einheit entspricht 1.000 Euro in kleinsten handelbaren Einheiten von ebenfalls 1.000 Euro. S&P vergibt für die Commerzbank ein BBB+ Rating.