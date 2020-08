STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Hohe Umsätze bei Autowerten

Am Donnerstag halten sich die Anleger vorerst zurück: Bis zum Mittag gibt der DAX 0,3% auf 13.140 Punkte ab. Neuen Schwung erhoffen sich Marktteilnehmer vom jährlichen Notenbankertreffen in Jackson Hole, das heute Abend startet. Von der US-Notenbank wird eine Abkehr von der konkreten Inflationsrate erwartet, was wohl für eine länger anhaltende Niedrigzinspolitik sowie weitere Wertpapierkäufe der Fed sprechen dürfte. Hohe Umsätze bei Autowerten

Als meistgehandelter Wert der Stuttgarter Anleger legt die Daimler-Aktie bis zum Mittag 0,4% auf 43,20 Euro zu. Neue Impulse lieferten die Analysten der Privatbank Metzler, die von einer völligen Erholung des weltweiten Autoabsatzes bis 2022 ausgehen. So erhole sich die Nachfrage im größten Absatzmarkt China fulminant, auch der wichtige US-Markt komme wieder schneller in Fahrt. Auch Volkswagen profitiert unter hohen Umsätzen in Stuttgart von dieser Meldung und gewinnt 1,2%. Damit fehlt der VW-Aktie jedoch nach wie vor ein gutes Stück bis zur Überwindung der charttechnisch wichtigen 200-Tage-Linie, die derzeit bei 146,60 Euro verläuft. Seit dem Tiefststand im März hat sich der Aktienkurs bei Volkswagen um 75% erholt. Unter regem Handel in Stuttgart trägt Aroundtown heute mit -8,2% im MDAX die rote Laterne. Am Morgen hatten die Analysten von Barclays die Aktie des Immobilienkonzerns von „Overweight“ auf „Underweight“ abgestuft und das Kursziel auf 4,70 Euro gesenkt. Sie sehen den strukturellen Wandel im Markt von Büroimmobilien und Hotels mit Sorge.

Euwax Sentiment Index

Die Stuttgarter Derivateanleger sind heute durch die Bank weg optimistisch auf die weitere Entwicklung beim DAX gestimmt. Bei einer engen Spanne von 30 bis -10 Punkten fielen die Ausflüge des Stuttgarter Stimmungsbarometers in den negativen Bereich äußerst gering aus.

Trends im Handel

Mit über 215 Preisfeststellungen bis zum Mittag steht ein Knock-out-Call (WKN CL9MZX) auf Gold ganz oben in der Gunst der Stuttgarter Anleger. Unser Händler verzeichnet in dem Call fast ausschließlich Kauforders. Der Preis für eine Feinunze Gold fällt heute bei 1.940 US-Dollar rund 0,7%. Bei einem Call-Optionsschein (WKN KA5U98) auf den amerikanischen High-Tech-Konzern Adobe Systems nehmen die Anleger in Stuttgart anscheinend ihre aufgelaufenen Gewinne mit. In rund zwei Wochen wird Adobe neue Zahlen für sein drittes Quartal veröffentlichen. Bereits heute markierte die Aktie bei 446,30 Euro ein neues Allzeithoch. Ein Call-Optionsschein (WKN VP3Z5Z) auf den Luft- und Raumfahrtkonzern Airbus wird von den Derivateanlegern heute ebenfalls gekauft. Airbus beginnt derzeit die Verhandlungen mit den Gewerkschaften über den geplanten Stellenabbau. Allein in Deutschland stehen gegenwärtig über 5.000 Jobs auf der Kippe. Bei 69,41 Euro geht es für die Airbus-Aktie rund 1,7% gen Süden.

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH, www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)