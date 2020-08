Maritime Resources (0,17 CAD, CA57035U1021) hatte die vor rund zwei Wochen angekündigte Privatplatzierung in Höhe von 8,7 Mio. kanadische Dollar (CAD) erfolgreich abgeschlossen. Dabei wurden insgesamt 43,4 Mio. Aktien zum Preis von 0,15 CAD bei Anlegern platziert. Zudem konnten weitere 11 Mio. steuergbegünstigte Flow Trhough-Aktien zum Preis von 20 Cents verkauft werden. Der Bought Deal wurde vom Broker Sprott Capital begleitet. Ursprünglich wollte Maritime Aktien im Wert von 6 Mio. Dollar ausgeben, allerdings wurde von Investorenseite nach mehr Anteilen gefragt.

Exploration im Fokus

Mit dem Abschluss der Transaktion soll laut CEO Garett Macdonald nun die Arbeit an der Hammerdown-Goldmine vorangetrieben werden. Im Fokus steht unter anderem die weitere Exploration des Vorkommens. Schon im kommenden Jahr soll mit de Vorbereitungen für die Betriebsaufnahme des historischen Bergwerks begonnen werden. Hier wurde bereits bis 2004 Gold abgebaut. Für Hammerdown besitzt Maritime bereits eine Resourcenschätzung und eine Wirtschaftlichkeitsrechnung (PEA). Dort könnte man in einem kobinierten Tagebau sowie Untertage knapp 70.000 Unzen Gold pro Jahr abbauen. Der Goldgrad im Erz ist überdurchschnittlich hoch (siehe Tabelle unten).

Aktie über Ausgabepreis



Der Aktienkurs von Maritime Resources hat sich während der Platzierungsphase stets über dem Ausgabepreis gehalten. Dies wird am Markt als gutes Zeichen gewertet, dass die bestehenden Aktionäre die Kapitalmaßnahme unterstützen. Die Analysten von iA Securities haben für die Aktie ein Kursziel von 0,25 CAD ausgegeben. Ihr Fazit lautet: „Undervalued and under the radar!“ Einen Überblick zum Unternehmen erhalten Anleger in der Video-Präsentation mit CEO Garett Macdonald (siehe unten).

Aktieninfo Maritime Resources*

ISIN: CA57035U1021

Börsenkürzel (TSX-V): MAE

Aktienkurs: 0,17 CAD

Börsenwert: 61 Mio. CAD (voll verwässert)

Working Capital: 3,5 Mio. CAD, keine Schulden

Aktienzahl voll verwässert: 320 Mio.

Ausstehende Aktien: 246,5 Mio. | Optionen: 22,5 Mio. | Warrants: 51 Mio. (16,5 Mio. zu 0,15 C$ & 2,2 Mio. zu 0,11 C$ bis Nov 2020; 32,3 Mio. zu 0,15 C$ bis April 2021)

Top-Anteilseigner: DGMP (18,8%), Sprott Capital Partners (12,3%), Sprott Asset Management (4,8%), 1832 Asset Management (5,6%), EDE Asset Management (4,0%)