Federal Reserve drückt auf Gold- und Siberpreis!

Gestern Abend standen die berühmten „Fed-Minutes“ wieder auf der Börsenagenda. Die Veröffentlichung des Protokolls der letzte Sitzung der US-Zentralbank Federal Reserve verdarb vielen Anlegern die Laune. Die Notenbanker äußerten sich besorgt über die Wirtschaftslage in den USA. Eine v-förmige Erholung gibt es bisher nur auf dem Parkett, aber nicht in der Realwirtschaft. Dementsprechend gingen in New York und Frankfurt die Aktien-Indizes in die Knie. Die Befürchtung: Die Notenbank könnte als Magier der Märkte künftig ausfallen. Bisher tat die Fed alles, damit Aktien teurer werden.

Starker Dollar drückt auf die Preise

Nicht besser als bei den Aktien sah es beim Gold- und Silberpreis aus. Während früher diese Edelemtalle nicht im Gleichklang mit den Aktienmärkten reagierten, hat sich dies nun geändert. Dazu trug auch die Stärke des US-Dollar bei, der auf die Preise drückte. Gold notiert inzwischen unter 1.930 US-Dollar je Unze, Silber fiel unter 27 Dollar. Doch das muss nicht unbedingt ein schlechtes Signal sein.

Koppeln sich die Edelmetalle wieder vom Aktienmarkt ab?

Wir rechnen vielmehr damit, dass sich Gold und Silber wieder von der Entwicklung am Aktienmarkt lösen können. Zu viele geopolitische Probleme drängen, zu stark ist die Welt verschuldet und nennenswerte Real-Zinsen wird es auf absehbare Zeit nicht geben. Insofern darf man die erste Reaktion der Märkte auf die „Fed-Minutes“ nicht überbewerten. Vielmehr sollten sich Investoren wieder darauf konzentrieren, welche Chancen die Märkte bieten.

Chancen bei Silberfirmen

Bei Silber sieht die Lage für GR Silver Mining (0,79 CAD | 0,50 Euro; CA36258E1025) gut aus. Die Kanadier fahren auf ihren beiden benachbarten Projekten Plomosas und San Marcial in Mexiko ein umfassendes Bohrprogramm. Zudem steht hier im Herbst die nächste Ressourcenschätzung für San Marcial an. Bisher verfügt man für dieses Vorkommen über eine NI 34-101 konforme Schätzung mit 47 Mio. Unzen Silberäquivalent. Davon befinden sich 36 Mio. Unzen bereits in der höherwertigen Kategorie „indicated“. Mit den jüngst bei Investoren eingesammelten 9 Mio. CAD kann GR Silver Mining aus einer starken Finanzposition heraus die Exploration beider Projekte vorantreiben.