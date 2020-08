Bayer investiert in ein biopharmazeutisches Unternehmen, das in der Krebsforschung aktiv ist. Triumvira Immunologics entwickelt eine Plattform, um T-Zelle so zu verändern, dass sie Krebs bekämpfen können.Jürgen Eckhard von Bayer zeigt sich von den Chancen dieser Forschung angetan: „Wir sehen großes Potenzial in der von Triumvira entwickelten Plattform. Sie bietet eine einzigartige Chance, Zelltherapien der nächsten ...