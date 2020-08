AllianceBernstein-Fondsmanager: Bedeutet konzentriertes Investieren in unsicheren Zeiten mehr Risiko?

Anleger entscheiden sich oft für eine umfassende Diversifizierung, indem sie in einen ETF (Exchange Traded Fund) investieren, der die Benchmark nachbildet. Dieser Ansatz liefert zwar marktnahe Erträge, bietet aber keine Möglichkeit für Zusatzerträge. Weil jedoch viele Unternehmen aufgrund von COVID-19 keine Prognosen für ihre Geschäfte mehr abgeben, sind wir der Meinung, dass Anleger durch fundiertes, aktives Management bessere Erträge erzielen können, insbesondere indem sie sich auf Unternehmen konzentrieren, die auch unter diesen schwierigen Bedingungen in der Lage sein sollten, erfolgreich zu sein.

Ist also ein Fünf-Aktien-Portfolio der richtige Ansatz? Wohl kaum. Zwar haben sich Microsoft, Amazon, Facebook, Alphabet und Apple in diesem Jahr extrem gut entwickelt. Aber auf lange Sicht sind nach wissenschaftlichen Untersuchungen zwischen 20 und 35 Aktien optimal. In einem globalen Aktienportfolio werden die meisten Diversifikationsvorteile mit 20 Aktien erzielt (Abbildung). Sobald das Portfolio mehr als 35 Aktien enthält, fallen weitere Diversifikationsvorteile bescheiden aus.