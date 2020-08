Nel Asa – starke Zahlen, aber…

Nel Asa hat Zahlen vorgelegt und die Aktionäre nicht enttäuscht. Der Auftragsbestand wächst um starke 75 Prozent. Der Quartalsumsatz steigt um 21 Prozent auf 14 Millionen Euro. Der Ausblick stimmt ebenso. Dennoch kann die Aktie nicht nachhaltig über 2 Euro steigen. Warum? Nun schauen wir auf die Marktkapitalisierung. Die liegt mittlerweile wieder bei knapp 3 Milliarden Euro. Wir halten Wasserstoff weiterhin für spannend, aber mit 3 Milliarden Börsenwert gegen Umsätze von 14 Millionen Euro braucht man derzeit reichlich Phantasie und einen langen Atem. In unserem Depot bleibt die Wasserstoff-Position daher mit unserem fetten Plus liegen. Man sollte jedoch nicht mehr einem direkten Durchmarsch rechnen und das Risiko bei Wasserstoff-Titeln im Depot vernünftig kalkulieren. Das bringen wir unseren Abonnenten im Börsendienst täglich näher. Gerne schaut hier herein und testet uns unverbindlich.

Unsere Mail vom 24.07:

Liebe Abonnenten,

vor 8 Tagen hatten wir euch eine Mail geschickt, in der wir vor der Wasserstoff-Blase gewarnt hatten. Tenor: Wer dabei ist, bringt die Gewinne in Sicherheit. Seitdem haben sich die Titel teilweise halbiert, McPhy als Beispiel. Diese Korrektur wollten wir sehen und hatten sie so auch erwartet. Die Frage ist natürlich immer von welchem Niveau, weshalb wir auch keinerlei Short-Produkte vorgestellt hatten. Das Risiko nach oben ausgespült zu werden war in diesem Markt viel zu groß.

Wir nehmen nun auf den Wasserstoff-Index von Morgan Stanley einen moderaten Turbo-Bull mit Hebel 2 ins Depot. Wir kaufen die WKN MC8PFM mit 40 Stück ins Turbo-Depot. Der Index beeinhaltet 10 Wasserstoff-Aktien oder Titel mit Wasserstoff-Bezug wie Linde. Wir haben euch unten die Zusammenstellung aus der Broschüre kopiert.