Obwohl es heute Verluste zu verzeichnen gibt, sieht die Technik unverändert gut aus. Denn markante Hochpunkte sind unverändert in Reichweite. So müsste die Aktie lediglich rund fünf Prozent klettern und würde neue Monatshochs ausbilden. Dieser Hochpunkt wurde bei 45,00 EUR ausgelotet. Daher liegen jetzt neue Trendsignale in der Luft!

Anleger, die von den Geschäftsaussichten von QIAGEN N.V. überzeugt sind, könnten die aktuellen Kurse zum Einstieg nutzen. Schließlich gibt es heute einen satten Rabatt. Wer dagegen von den Zukunftsaussichten nicht überzeugt ist, sieht seine Einschätzung heute bestätigt.

Fazit: QIAGEN N.V. kommt heute kräftig unter die Räder. Wie es mit der Aktie weitergeht, lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier abrufen können.