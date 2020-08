NEW YORK (dpa-AFX) - Der Eurokurs hat am Donnerstag an einem Tag mit einer historischen Entscheidung der US-Notenbank Fed zeitweise eine Berg- und Talfahrt hingelegt. Der US-Chefwährungshüter Jerome Powell erfüllte auf dem jährlichen Notenbankertreffen die jüngsten Spekulationen, dass die Fed künftig mehr Flexibilität bei ihrem bislang manifestierten Inflationsziel bekommen soll. Die Gemeinschaftswährung stieg erst rasant an, ging dann aber kurzzeitig ebenso rasant auf Rückzug. Per Saldo stand der Eurokurs dann mehr oder weniger wieder im neutralen Bereich.

In der Spitze wurden im europäischen Nachmittagshandel nach einigen Tagen Pause kurz wieder 1,19 US-Dollar gezahlt, etwa eine Stunde später im Tief nur noch 1,1763 Dollar. Zuletzt wurde der Euro dann in der Mitte zu 1,1824 Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zwischenzeitlich auf 1,1806 (Mittwoch: 1,1789) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8470 (0,8483) Euro.