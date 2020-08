US-Anleihen geben meist nach - Fed-Aussagen belasten

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Donnerstag nach Aussagen der US-Notenbank Fed vor allem in längeren Laufzeiten gesunken. In den kürzeren Laufzeiten bewegten sie sich per Saldo nur wenig, nachdem die Statements der Währungshüter im frühen Handel zunächst noch deutliche Kursschwankungen ausgelöst hatten. Die Fed hatte deutlich gemacht, dass sie sich beim Inflationsziel künftig an Durchschnittswerten orientieren will.

Bisher stellt das Preisziel der Notenbank ein Punktziel dar, das sie möglichst exakt erreichen will. Auch das Beschäftigungsziel für den Arbeitsmarkt wurde leicht abgeändert. Am Markt wurde die Ankündigung als starkes Zeichen für eine ungebrochen lockere Geldpolitik gewertet. Ein steigender Dow Jones Industrial war die Folge, während die US-Rentenpapiere bei Anlegern etwas an Attraktivität verloren.