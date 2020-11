DGAP-Ad-hoc: Brockhaus Capital Management AG / Schlagwort(e): Patent/Markteinführung

Brockhaus Capital Management AG: BCM Tochtergesellschaft Palas gibt Patentanmeldung für ein Messgerät zum sofortigen Nachweis der Partikelanzahl und -größe in ausgeatmeter Luft bekannt



27.08.2020

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



BCM Tochtergesellschaft Palas gibt Patentanmeldung für ein Messgerät zum sofortigen Nachweis der Partikelanzahl und -größe in ausgeatmeter Luft bekannt Frankfurt am Main, 27. August 2020. Die Brockhaus Capital Management AG (BKHT, ISIN: DE000A2GSU42, "BCM") teilt mit, dass ihre Tochtergesellschaft Palas GmbH Partikel- und Lasermeßtechnik ("Palas") sie heute darüber informiert hat, dass die Palas heute beim Europäischen Patentamt ein Patent für ein Messgerät zum sofortigen Nachweis der Partikelanzahl und -größe in ausgeatmeter Luft eingereicht hat.