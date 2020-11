^ DGAP-Ad-hoc: Media and Games Invest plc / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Kooperation Media and Games Invest (MGI) erzielt Einigung über den Erwerb der freenet digital GmbH als Teil einer strategischen Partnerschaft mit der freenet AG

28.08.2020 / 02:35 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Media and Games Invest (MGI) erzielt Einigung über den Erwerb der freenet digital GmbH als Teil einer strategischen Partnerschaft mit der freenet AG

28. August 2020 - Die Media and Games Invest PLC ("MGI", ISIN: MT000000580101; Symbol: M8G) hat heute Einigung über den Erwerb der freenet digital GmbH, eine Tochtergesellschaft der freenet AG, als Teil einer strategischen Partnerschaft mit der Freenet AG erzielt. Die freenet digital GmbH wurde im Jahr 2000 gegründet und bündelt die digitalen mobile Entertainment Angebote der Freenet AG. Sie vertreibt über 1.500 mobile Spiele über ihre eigenen Plattformen sowie weitere Produkte aus dem Bereich der digitalen Unterhaltung. Mit der Übernahme der freenet digital GmbH stärkt Media and Games Invest ihr Angebot an Mobile Games und expandiert in das am schnellsten wachsende Segment der Gaming-Branche.

Der Kaufpreis für die freenet digital GmbH liegt im oberen einstelligen Millionenbereich. Der Kaufpreis wird in Aktien der Media and Games Invest und in bar gezahlt. Das Closing ist für den 30. September 2020 geplant.

Neben der Übernahme der Gaming- und Entertainment-Sparte haben MGI und die freenet AG heute eine strategische Kooperation im Medienbereich vereinbart, bei der MGI die freenet AG bei der Neukundengewinnung unterstützen wird.

Auf Jahresbasis erwartet das Management der MGI durch die Übernahme einen zusätzlichen Umsatz von 13-15 Mio. Euro und ein EBITDA von 2-3 Mio. Euro sowie zusätzliche Umsätze und Erträge aus der Medienkooperation.

---------------------------------------------------------------------------

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Erläuterungsteil

Media and Games Invest, ein profitables und schnell wachsendes Unternehmen im Bereich Online-Gaming und Medien, übernimmt im Rahmen einer strategischen Kooperation den Gaming- und mobile Entertainment-Bereich, freenet digital, der freenet AG. Das Portfolio der freenet digital GmbH umfasst zusätzlich zu über 1.500 Mobile Games auch international bekannte IP's, wie z.B. Anna Blue. Mit der Übernahme stärkt die MGI wie geplant ihr Gaming-Segment im Bereich Mobile Games.