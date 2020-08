Kürzlich veröffentlichte Nel ASA die Geschäftszahlen für das zweite Quartal. Dabei konnte der norwegische Wasserstoffspezialist die Anleger überzeugen. Schließlich zogen Umsatz und Marge deutlich an. Die kurzzeitige Schwäche am Aktienmarkt am heutigen Freitag könnte daher eine lukrative Einstiegsgelegenheit sein.

