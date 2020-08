Nachdem das Paar im Bereich von 0,8277 GBP zum Jahreswechsel 2019/2020 einen Doppelboden etablieren konnte, stellte sich eine ungeahnt starke Aufwärtsbewegung auf einem Niveau von 0,9499 GBP ein. Diese kurzfristige Übertreibung wurde aber in den darauf folgenden Monaten mit Abgaben auf 0,8671 GBP abgebaut, seitdem herrscht zwar wieder eine Aufwärtsbewegung, diese wirkt aber immer schwächer und neigt dazu einen abgerundeten Kursverlauf zu nehmen. Derartige Formationen sind auch als Rounding Top bekannt, sodass kurzfristig weitere Abgaben möglich wären. Allerdings stimmt der starke Aufwärtsimpuls zu Beginn dieses Jahres nicht ganz mit den technischen Regeln überein, sodass das britische Pfund wider Erwarten in den kommenden Monaten regelrecht hochschießen könnte. Schluss endlich wird der Verlauf jedoch von den Gesprächen mit der EU in Bezug auf den Brexit maßgeblich bestimmt.

Kurze Engagements möglich

Sobald das Währungspaar EUR/GBP unter das Unterstützungsniveau von grob 0,8920 GBP abtaucht, können kurzfristige Positionen beispielsweise über das Open End Turbo Short Zertifikat WKN VP53H5 mit einem Ziel bei 0,8864 GBP aufgebaut werden. Von da an sollte der Kursverlauf wieder von der Seitenlinie aus betrachtet werden, da an dieser Stelle eine Wiederaufnahme der vorausgegangenen dynamischen Aufwärtsbewegung einsetzen könnte. Woher jedoch fundamental derart positive Nachrichten vom Inselstaat herkommen sollen, bleibt an dieser Stelle fraglich. Trotzdem sollte eine potenzielle Aufwärtsvariante ständig im Hinterkopf behalten werden.