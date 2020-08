Die Jagd ist eröffnet! Deutsche Autobauer treten an, um den Elektroautoprimus Tesla Konkurrenz zu machen. Vor allem Volkswagen will bis zum Jahr 2025 33 Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung für die Elektrifizierung der Flotte investieren. Diese Forschungsausgaben entsprechen grob dem 6-Fachen des Quartalsumsatzes, den Tesla im Q2 2020 erwirtschaftet hat. Zum Vergleich hat Tesla diese VW-Forschungsausgabe also erst in 1,5 Jahren Geschäftstätigkeit eingenommen. Viele Beobachter kommen zum Schluss, dass es VW gelingen wird, Tesla vom Elektro-Thron zu stoßen. Um das erwartete 2022er KGV von Tesla bei 100 zu rechtfertigen, muss in Zukunft vieles im Best Case ablaufen. Inzwischen kommt Tesla auf eine Marktkapitalisierung von rund 400 Milliarden Dollar und ist damit an der Börse mehr als doppelt so viel wert wie die drei großen deutschen Autobauer Volkswagen, BMW und Daimler zusammen.

Zum Chart

Der Aktienkurs von Tesla profitiert charttechnisch von der allgemeinen Euphorie am US-Technologiesektor. So sehen die Marktteilnehmer Tesla aktuell eher als Technologiewert denn als Autoproduzent. Der Kursgewinn seit dem partiellen Tief Mitte März 2020 ist beängstigend spektakulär und beträgt rund 530 Prozent in einem Zeitraum von 5 Monaten. Eine Konsolidierung ist längst überfällig, nachdem sich der Kurs an der oberen Begrenzung des Trendkanals wiederfindet. Weil sich die fundamentalen Faktoren zwischen den „herkömmlichen“ Autoproduzenten und Tesla dermaßen auseinander entwickeln, die Konkurrenz bei den Batteriebetriebenen Fahrzeugen aber stetig zunimmt, ist es nur eine Frage der Zeit, bis die Marktteilnehmer eine Kehrtwende einläuten.

Der ausgewählte Put (1.650,00 US-Dollar) mit der WKN KB5E3B weist eine durchschnittliche Implizite Volatilität von 83 % auf, was auf nervöse Marktteilnehmer und ein teures Derivat hindeutet.