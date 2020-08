× Artikel versenden

D&R - Technische Analyse DAX startet deutlich über 13.000

Der DAX 30 wird auch heute wieder gefestigt und deutlich über der 13.000 in den Handel starten. Fed-Chef Jerome Powell hatte gestern ein Statement für eine weiterhin anhaltend lockere Geldpolitik abgegeben. So will man sich künftig an einem …





