Die Aktienmärkte reagierten gestern mit Volatilität auf die Botschaft der Fed: zunächst ging es nach oben (bei S&P 500 und Nasdaq mit neuen Allzeithochs), dann ein Rücksetzer, dann wieder eine Erholung. Was aber war eigentlich die Botschaft der Fed? Im Grunde hat die US-Notenbank gestern klar gemacht, zur Verbesserung des Arbeitsmarkts eine höhere Inflation zu akzeptieren. Damit wird offiziell, was ohnehin schon klar war: die Zinsen werden auf Dauer nicht mehr angehoben, auch wenn die Inflation anzieht (daher stiegen die Renditen für länger laufende US-Anleihen). Diese faktische Inflation wiederum ist bereits in massiven Anstiegen der Aktienmärkte und anderer Vermögenspreise erkennbar.

Das Video "Die Fed und ihre Botschaft!" sehen Sie hier..