US-Geldpolitik treibt an den Märkten groteske Blüten

Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung in den USA fielen gestern ziemlich genau im Rahmen der Erwartungen aus. Die Schätzungen lagen im Durchschnitt bei 1 Mio., tatsächlich gemeldet wurden 1,006 Mio. Anträge, nach leicht revidierten 1,104 Mio. in der Woche zuvor.

Durch den aktuellen Rückgang der Erstanträge ist auch der 4-Wochen-Durchschnitt (grüne Linie in der Grafik) weiter gesunken. Doch die Lage am Arbeitsmarkt ist damit nach wie vor angespannt. Denn die absolute Zahl scheint sich bei rund 1 Mio. wöchentlicher Erstanträge einzupendeln und sie ist damit noch ca. vier Mal so hoch wie vor der Krise.

Stimmung der US-Verbraucher sinkt auf 6-Jahres-Tief

Ein Ergebnis dessen ist wohl, dass das Verbrauchervertrauen in den USA, gemessen am Conference Board Consumer Confidence Index, jüngst auf ein Niveau gefallen ist, welches zuletzt im Mai 2014 erreicht wurde. Das Barometer rutschte im August überraschend stark auf 84,8 Punkte, nach 91,7 Zählern im Vormonat. Experten hatten dagegen mit einem Anstieg auf 93,0 Zähler gerechnet.

Die Stimmung der US-Konsumenten, von deren Kauflaune die US-Wirtschaft zu mehr als 70 % abhängt, ist also jüngst auf einem 6-Jahres-Tief angekommen. Dabei haben die Verbraucher sowohl ihre derzeitige Lage aus auch die Zukunft schlechter eingeschätzt als im Vormonat.

US-Notenbank gestaltet das Inflationsziel flexibler

Doch durch die Liquiditätsschwemme der US-Notenbank spiegeln die Aktienmärkte in den USA dies nicht wider. Stattdessen haben sie ihre Rekordjagd fortgesetzt. Gestützt wurden sie dabei gestern von den mit Spannung erwarteten Aussagen des Chefs der US-Notenbank auf dem (Online-)Notenbanksymposium von Jackson Hole. Jerome Powell gab bekannt, die Fed wolle das „Inflation Targeting“ flexibel gestalten. Die Fed strebt ihr bisheriges Inflationsziel von 2 % künftig im Zeitverlauf nur noch durchschnittlich an.

Das bedeutet, dass die Geldpolitik auch dann noch expansiv und die Zinsen auch dann noch niedrig bleiben, wenn die Inflation in den USA das bisherige Ziel von rund 2 % überschreitet. Logisch, dass dies an den Märkten wieder zu steigenden Kursen führte.

Groteske Entwicklungen an der Nasdaq

An der Nasdaq in New York treibt das aber inzwischen groteske Blüten. So hat sich Tesla zum Beispiel aufgemacht, zum siebtwertvollsten Unternehmen der USA zu werden. Vor dem Hintergrund der Anzahl der von dem Elektro-Pionier verkauften Autos sowie der damit erzielten Umsätze und Gewinne ist dies einem vernünftigen Anleger kaum zu erklären.