Marktkommentar: Nasdaq unterbricht Rallye

Der technologielastige Nasdaq 100 unterbrach am Donnerstag seine fünfttägige Rallye und wird am letzten Handelstag der Woche flach gehandelt.

Powell kündigte gestern auf dem jährlichen Jackson-Hole-Symposium ein durchschnittliches Inflationsziel an, das sicherstellen soll, dass die Nullzinspolitik für eine sehr lange Zeit bestehen bleibt. Der Renditespread zwischen den 5- und 30-jährigen US-Anleihen vergrößerte sich so stark wie zuletzt vor drei Monaten, da die Treasuries mit der längeren Laufzeit ausverkauft wurden. Ökonomen zeigten sich skeptisch, dass mit dem neuen Ansatz die Ziele erreicht werden können.

EURUSD erlebte gestern eine sehr volatile Sitzung, wobei die Intraday-Handelsspanne mit rund 140 Pips die größte seit dem 31. Juli war. Die im Tageschart ausgebildete Doji-Kerze deutete jedoch auf Unentschlossenheit hin. Am Freitag sind ausschließlich Gewinne zu beobachten. Das Paar überwindet die lokale Widerstandszone bei 1,1830 und nähert sich erneut der oberen Grenze der mehrwöchigen Seitwärtsrange (1,19).

Der DE30 konnte gestern Nachmittag den Widerstand bei 13.180 Punkten nicht zurückerobern und vertiefte seinen am Mittwochabend eingeleiteten Rückgang bis auf 13.018 Punkte. Die darauffolgende Erholung scheint nicht nachhaltig zu sein, da der Kurs zu Beginn der heutigen Eröffnung deutlich nachgibt und das gestrige Tagestief testet.



