Der Rhodiumpreis hat dieses Jahr bereits eine rasante Reise hinter sich. Der Preis für das Edelmetall schoss von 6.050 USD pro Unze zu Anfang des Jahres auf einen Rekordwert von rund 13.800 USD Anfang März, nur um dann wieder auf 7,800 USD pro Unze abzustürzen, nachdem die Coronakrise in den Fokus rückte.

Und die Erholung könnte noch weitergehen, glaubt man bei BMO Capital Markets. Die Analysten rechnen auf Grund von Störungen in Südafrika mit einem Rückgang der Minenproduktion von Rhodium um 20%. Südafrika liefert rund 80% des globalen Angebots.

Wie BMO weiter ausführt, habe der Produktionsrückgang dazu geführt, dass einige Produzenten am Markt als Käufer aktiv werden mussten, um die vereinbarten Liefermengen zu erreichen. Den Experten zufolge wird die Erholung des Automobilsektors die Nachfrage weiter treiben, insbesondere, da es an Alternativen in der Katalysatorchemie mangele, wenn man die Rolle bedenke, die Rhodium bei der Reduzierung des Stickoxidausstoßes spiele.

Angesichts dessen sei es möglich, in den kommenden Wochen neue Hochs im Rhodiumpreis zu verzeichnen. Da der Markt für das Edelmetall sehr klein und das Angebot in wenigen Regionen konzentriert ist, sind starke Preisschwankungen nichts Ungewöhnliches.

2019 hatte Rhodium ein herausragendes Jahr, verzeichnete am Schluss ein Jahresplus von ca. 150%. Die Frage, wie es 2020 weitergeht, ist noch offen. 2008 zum Beispiel wurde kurz vor Aufflammen der globalen Finanzkrise ein neues Hoch verzeichnet und schlussendlich stand zum Jahresende ein Preisrückgang von rund 90% zu Buche.

Abonnieren Sie unseren kostenlosen Newsletter: https://goldinvest.de/newsletter

Besuchen Sie uns auf Twitter: https://twitter.com/GOLDINVEST_de



Risikohinweis: Die Inhalte von www.goldinvest.de und allen weiteren genutzten Informationsplattformen der GOLDINVEST Consulting GmbH dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar. Weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, stellen vielmehr werbliche / journalistische Texte dar. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Laut §34 WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der erwähnten Unternehmen halten können oder halten und somit ein Interessenskonflikt bestehen kann. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner kann zwischen den erwähnten Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH direkt oder indirekt ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben sein kann.