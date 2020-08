Der Kupferpreis hat sich nach dem Corona-Absturz im Frühjahr relativ schnell erholt und notiert heute mit mehr als 6.500 US-Dollar je Tonne sogar nahe des Fünfjahreshochs aus 2018. Mit Chakana Copper (0,51 CAD | 0,33 Euro; CA15748D1069) können Anleger von dieser Entwicklung profitieren. CEO David Kelley wird den Explorer am kommenden Mittwoch im Rahmen eines Live-Webinars vorstellen und anschließend für Fragen der Teilnehmer zur Verfügung stehen.

Live-Webinar mit David Kelley, CEO von Chakana Copper

Datum: Mittwoch, 2. September 2020

Uhrzeit: 16 Uhr (MEZ)

Warum Kupfer mehr als einen Blick wert ist?

Die aktuelle Entwicklung beim Kupferpreis ist natürlich eine Momentaufnahme. Langfristig sehen die Aussichten aber noch viel besser aus. Denn mit der steigenden Nachfrage aus Erneuerbaren Energien und der Elektroautoindustrie – ein E-Auto benötigt etwa drei- bis viermal so viel Kupfer wie ein Verbrenner – wird das rote Metall immer wertvoller. Nicht nur deshalb reißen sich große Konzerne wie die Londoner BHP oder die chinesische Zijing Mining mit Übernahmen um die wenigen großen Vorkommen auf der Welt (siehe beispielsweise hier).

Chakana: Hochgradigers Kupfer und Gold!

Auch Chakana Copper (0,51 CAD | 0,33 Euro; CA15748D1069) ist in diesem Umfeld unterwegs. Die Kanadier entwickeln das Soledad-Kupferprojekt in Peru (zur Präsentation). Es liegt mitten in dem gut erschlossenen Mining-Distrikt Aija-Ticapampa mit vier aktiven Minen und zwei Verarbeitungsanlagen ganz in der Nähe. Soledad beherbergt dutzende, hochgradige, sogenannte Breccia-Pipes. Die bisher ausgewerteten 52 Bohrlöcher kommen auf durchschnittlich 2,9% Kupfer sowie 4,43 g/t Gold.

Bohrprogramm läuft

Aktuell startet Chakana Copper nach dem Lockdown in Peru wieder durch und fährt ein 15.000 Meter umfassendes Bohrprogramm. In den kommenden Wochen und Monaten dürfte bei der Aktie somit für Newsflow gesorgt sein. Hinter Chakana steckt ein erfahrenes Management. So gehört auch John Black, CEO von Regulus Resources, zum board of directors. Zudem ist die südafrikanische Gold Fields mit einem Anteil von 17 Prozent der größte Einzelaktionär.