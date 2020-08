Ist es an der Zeit, in Präzisionsmedizin zu investieren?

Angetrieben durch die rasanten Fortschritte hinsichtlich Entwicklung und Kosteneffizienz der Gensequenzierungstechnologie durchläuft die Welt des Gesundheitswesens derzeit einen tiefgreifenden Wandel.

Die Arzneimittelentwicklung beruhte in der Vergangenheit auf der Prämisse, dass alle Patienten mit einer bestimmten Erkrankung in weitgehend ähnlicher Weise auf das gleiche Medikament ansprechen würden. Leider hat sich dieser zentrale Grundsatz der Arzneimittelentwicklung in der Praxis selten, wenn überhaupt, bewahrheitet. Das hat dazu geführt, dass zwar alle Patienten mit der gleichen Erkrankung eine identische Erstlinienbehandlung erhielten, diese aber nur zeitweise Wirksamkeit zeigte.