AllianzGI Die Woche voraus: Umkehr?

Es ist eine hoffnungsvolle Entwicklung: Die Anzahl der weltweiten Virus-Neuinfektionen hat sich seit den letzten beiden Wochen im Trend leicht rückläufig entwickelt. Ob diese Entwicklung jedoch nachhaltig ist, muss sich erst zeigen, denn in Europa und in einzelnen Staaten der USA ist jene Anzahl an Neuinfektionen in jüngster Vergangenheit bereits wieder gestiegen. | Lesen Sie mehr in der neusten Ausgabe der AllianzGI-Publikation "Die Woche voraus".





