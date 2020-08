DE30: Aktienhandel nach Abe-Rücktritt gemischt

++ Europäische Aktien werden nach dem Rücktritt des japanischen Premierministers gemischt gehandelt ++ DE30 testet Nackenlinie der Schulter-Kopf-Schulter-Formation ++ Delivery Hero (DHER.DE) will InstaShop erwerben ++



Die Aktien in Europa werden am letzten Handelstag der Woche gemischt gehandelt. Die Risikostimmung verschlechterte sich, nachdem japanische Nachrichtenagenturen informierten, dass Premierminister Shinzo Abe seinen Rücktritt plant. Abe bestätigte diese Berichte später während einer Pressekonferenz. Die Indizes versuchen sich zu erholen, aber einige, darunter der DE30, notieren immer noch unter dem gestrigen Schlusskurs.

Der DE30 bildete über Nacht die rechte Schulter einer SKS-Formation aus und brach ein, nachdem die Rücktrittsmeldung von Abe die Märkte erreichte. Der Index fiel in Richtung 12.950 Punkte und testete die Nackenlinie des genannten Musters. Der DE30 kletterte später wieder auf über 13.000 Punkte und könnte sich dem kurzfristigen Widerstand bei 13.100 Punkten annähern. Die wichtigste Widerstandszone erstreckt sich jedoch zwischen 13.185 und 13.200 Punkten. Quelle: xStation 5

Bayer (BAYN.DE) ist im Zusammenhang mit dem Roundup-Vergleich auf einige Schwierigkeiten gestoßen. Einem Bloomberg-Bericht zufolge drohte der US-Richter damit, den Rechtsstreit wieder aufzunehmen und voranzubringen, da Bayer das Versprechen, 11 Milliarden Dollar an die Kläger zu zahlen, nicht einzuhalten schien. Das Unternehmen bestätigte, dass es auf dem Weg zum Vergleich einige Schwierigkeiten gab.

Delivery Hero (DHER.DE) gab gestern bekannt, dass es InstaShop, ein in Dubai ansässiges Lebensmittelunternehmen, übernehmen werde. Delivery Hero wird eine Vorauszahlung von 270 Millionen Euro leisten mit der Option, abhängig von der Leistung der App in den nächsten zwei Jahren weitere 90 Millionen Euro zu zahlen.

Fielmann (FIE.DE) veröffentlichte heute den Ergebnisbericht für das zweite Quartal 2020. Der Gewinn des Unternehmens sank von 42,2 Millionen Euro im zweiten Quartal 2019 auf jetzt 13,2 Millionen Euro. Der Umsatz war mit 255,6 Millionen Euro um fast 34% niedriger als im Vorjahr. Fielmann verkaufte im 2. Quartal 2020 1,4 Millionen Brillen, was einem Rückgang von 33% im Jahresvergleich entspricht. Für das Gesamtjahr erwartet das Unternehmen einen Umsatz von über 1,3 Milliarden Euro und einen Gewinn vor Steuern von über 100 Millionen Euro.

Mercedes, die Automobilmarke im Besitz von Daimler (DAI.DE), strebt bis 2040 die Klimaneutralität an, ein Jahrzehnt früher, als es die Pariser Klimavereinbarung verlangt.

DE30-Mitglieder um 11:08 Uhr. Quelle: Bloomberg



