Bayer reicht in China einen neuen Zulassungsantrag bei den zuständigen Behörden ein. Dabei geht es um Vericiguat. Das Mittel soll bei chronischer Herzinsuffizienz eingesetzt werden. Es soll einmal täglich eingenommen werden.In Europa und in Japan hat Bayer schon zuvor Zulassungsanträge eingereicht. In den USA hat die FDA im Juli dem Zulassungsantrag eine vorrangige Prüfung gewährt.In China gibt es 13,7 Millionen ...