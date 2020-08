Interviews mit Tocvan Ventures: Hochinteressante Aussagen von Derek Wood

Interessant ist seine Aussage, dass mit der am Dienstag veröffentlichen Geophysik-3D-Messung wahrscheinlich die sog. "Feeder"-Struktur lokalisiert wurde, die für die Gold-Vererzungen auf dem ganzen Pilar-Grundstück verantwortlich ist. Typischerweise ist diese "Quelle" die Haupt-Lagerstätte, die mehrere Millionen Unzen Gold beinhalten kann. Diese soll mit dem geplanten Bohprogramm im Oktober getestet werden, sodass eine bedeutende Gross-Entdeckung bevorstehen kann.

Aktuell finden bereits Geophysik-Messung in existierenden Bohrlöchern statt, um weitere Details zu erhalten, sodass in Kürze auch entsprechende News erwartet werden.

Man beachte auch seine Aussage, dass die bekannte Gold-Ressource nahe der Erdoberfläche, die noch nicht veröffentlicht wurde aber mit tausenden Meter an Bohrungen bereits nachgewiesen ist, ausreichend ist, um mit der Produktion mittels einem ersten Tagebau zu starten. Zuerst soll allerdings eine Grossprobe ("Bulk Sample") entnommen werden, um die Wirtschaftlichkeit zu demonstrieren.

Aktienkurstechnisch ist vor allem die folgende Aussage interessant: Vor 18 Monaten, als Tocvan an die Börse ging, gab es eine Finanzierung, bei der Aktienkauf-Optionen (sog. Warrants) an die Investoren gewährt wurden. Diese Kaufoptionen verfallen am kommenden Montag, den 31. August. Diese Warrants können zu einem Preis von $0,20 ausgeübt werden und haben somit den Aktienkurs in den vergangenen Monaten "gedeckelt", denn um die Warrants zu bezahlen, werden gerne Aktien verkauft, um die Geldmittel hierfür zu beschaffen. Das hat offensichtlich dazu geführt, dass die Aktie nicht viel höher als $0,20 ansteigen konnte. Das sollte sich ab nächster Woche ändern!

Wichtig: Derek Wood erwartet, dass mit der Ausübung der Warrants ausreichend Geld in die Unternehmenskasse geflossen ist, um damit die Bohrungen im Oktober zu finanzieren, damit keine Kapitalerhöhung notwendig ist und die extrem enge Aktienstruktur (nur 18 Mio. Aktien im Markt!) beibehalten werden kann.

Mit einer aktuellen Börsenbewertung von $4 Mio. sieht Derek Wood die Tocvan-Aktie als "unterbewertet" an. Meine Einschätzung: Siehe hier.

Vor wenigen Tagen wurde Derek Wood auch von Steve Darling (Proactive Investors) interviewt:



Quelle: https://youtu.be/4vNhrm0PpVY

Unternehmensdetails



Tocvan Ventures Corp.

Suite 1150 Iveagh House,

707 – 7th Avenue S.W.

Calgary, Alberta, Kanada T2P 3H6

Telefon: +1 403 668 7855

Email: dwood@tocvan.ca (Derek Wood)

www.tocvan.com

ISIN: CA88900N1050

Aktien im Markt: 18.226.927



Chart

Kanada Symbol (CSE): TOC

Aktueller Kurs: $0,22 CAD (27.08.2020)

Marktkapitalisierung: $4 Mio. CAD



Chart

Deutschland Symbol / WKN (Frankfurt): TV3 / A2PE64

Aktueller Kurs: €0,123 EUR (27.08.2020)

Marktkapitalisierung: €2 Mio. EUR

Disclaimer: Bitte lesen Sie den vollständigen Disclaimer im vollständigen Research Report als PDF (hier), da fundamentale Risiken und Interessenkonflikte vorherrschen. Der Autor, Stephan Bogner, hält Aktien von Tocvan Ventures Corp. und wird für die hiesigen Ausführungen und Verbreitung bezahlt. Obwohl der Autor nicht direkt vom Unternehmen beauftragt und bezahlt wird, so findet eine Bezahlung von Dritten statt, sodass ein eindeutiger Interessenkonflikt vorherrscht.