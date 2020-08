Deutlich verschlechtert hat sich durch diesen Kursrutsch die übergeordnete Technik. Stratec rutscht nämlich mit mächtig Geschwindigkeit auf eine wichtige charttechnische Unterstützung zu. Derzeit reicht ein Rutsch von rund sechzehn Prozent, um auf neue 4-Wochen-Tiefs zu fallen. Diese letzte Bastion auf dem Weg nach unten stellt sich dem Kurs bei 94,40 EUR in den Weg. Anleger sollten sich also anschnallen, denn er dürfte in den nächsten Tagen hoch her gehen.

Zu beachten ist in jedem Fall der 200er-GD, der aktuell bei 83,47 EUR verläuft. Wir befinden uns in der langfristigen Sicht demnach in Aufwärtstrends. Der Wert notiert momentan oberhalb seiner 50-Tage-Linie bei 103,10 EUR, sodass die mittelfristigen Kurspfeile nach oben weisen.

Fazit: Bei Stratec geht es ordentlich zur Sache. In unserem brandaktuellen Sonderreport finden Sie alle Details über die Aktie. Einfach hier klicken.