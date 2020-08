STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Aktien-Marktbericht der Börse Stuttgart

Direkt vom Parkett: Diese Aktien stehen diese Woche im Fokus

Deutschland

Folgt er nun endlich den US-Indizes auf neue Allzeithochs? Nach dem nachhaltigen Überwinden der Marke von 13.000 Punkten scheint der DAX immerhin auf einem guten Weg zu sein. Auch die am Donnerstag verkündete Neuausrichtung der US-Notenbank dürfte die Kurse langfristig stützen, verspricht sie doch eine anhaltend lockere Geldpolitik. eine Aktie handelten die Stuttgarter Anleger in dieser Woche häufiger als Daimler. Bei Notierungen von rund 43 Euro verbuchte die Aktie des Autobauers allein im August einen Zuwachs von knapp 16%. Zudem äußerten sich in dieser Woche die Analysten der Privatbank Metzler optimistisch: Sie gehen von einer völligen Erholung des weltweiten Autoabsatzes bis 2022 aus, da sich die Nachfrage im größten Absatzmarkt China fulminant erhole und auch der wichtige US-Markt wieder schneller in Fahrt komme. Knapp am Allzeithoch bei 143,20 Euro vorbeigeschrammt: Dank starker Quartalszahlen von US-Konkurrent Salesforce (WKN: A0BB7V) kam auch die SAP-Aktie in Schwung. Anlegern bescherte sie seit Jahresbeginn und trotz der zwischenzeitlichen Verluste aufgrund des Coronavirus ein Plus von mehr als 18%.